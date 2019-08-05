В Сумах 12-й микрорайон без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 21 августа.

Из-за порыва водопровода диаметром 400 мм по ул. Интернационалистов, 51 сегодня, 21 августа, в 10:15 прекращено водоснабжение домов №№ 51, 51а, 51б, 51в, 43а, 43б, 43в по ул. Интернационалистов.

Также из-за аварии на водопроводной сети диаметром 100 мм по ул. Г. Крут, 74а в 11:00 прекращено водоснабжение домов №№ 68а, 68б, 68в, 70а, 70б, 72, 74а, 74б, 74в по ул. Г. Крут.

После завершения работ по устранению аварий подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.