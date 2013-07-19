К услугам сумчан «Телефон доверия» службы экстренной психологической помощи

Психологическую помощь по «телефону доверия» 78-00-00 и (050) 9144024 здесь оказывают бесплатно круглосуточно и анонимно.
Служба принимает телефонные обращения граждан, нуждающихся в психологической помощи, в том числе от участников образовательно-воспитательного процесса: родителей, детей, психологов, учителей. Предоставляются консультации лицам, нуждающимся в повышенном психолого-педагогическом внимании, которые относятся к различным группам риска.
Кроме непосредственно психологического консультирования и кризисного вмешательства, практические психологи службы «Телефон доверия» могут предоставить информацию о социально ориентированных институтах и учреждениях, особенностях формирования и протекания социально опасных болезней, в том числе СПИДа, алкоголизма и наркомании.
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