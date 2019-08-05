В Сумах из-за брошенного чемодана вызвали полицию Сегодня, 21 августа, в Сумах неизвестный оставил во дворе дома по ул. Ивана Сирко чемодан.

Это вызвало подозрения местных жителей, которые вызвали полицию. Проводится проверка. Об этом сообщил сумчанин Валерий Осадченко в Фейсбуке.