В Сумах на Лушпы столкнулись «Рено» и «ВАЗ»

Прибыв туда и оградив место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Renault Duster при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.
При оформлении ДТП инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у 30-летнего водителя легковушки ВАЗ. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения, как на месте, так и в учреждении здравоохранения мужчина категорически отказался. Патрульные же, в свою очередь, составили на него административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП и ст. 126 (отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) КоАП.
На 31-летнего водителя Renault Duster инспекторы составили административный материал по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
Вечером патрульные получили сообщение о совершении ДТП на улице Ильинской....
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