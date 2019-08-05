В Сумах на Лушпы столкнулись «Рено» и «ВАЗ» 20 августа, около 22.00 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспекта Михаила Лушпы и улицы Ивана Сирко.

Прибыв туда и оградив место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Renault Duster при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ.

При оформлении ДТП инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения у 30-летнего водителя легковушки ВАЗ. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения, как на месте, так и в учреждении здравоохранения мужчина категорически отказался. Патрульные же, в свою очередь, составили на него административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП и ст. 126 (отсутствие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) КоАП.

На 31-летнего водителя Renault Duster инспекторы составили административный материал по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.