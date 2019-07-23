Сумчанин нашел в своем дворе артснаряд На Сумщине пиротехники уничтожили 2 боеприпаса, найденные в частных домовладениях.

20 августа, группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) были проведены работы в городе Сумы и Краснопольском районе по обезвреживанию артиллерийского снаряда (76 мм) и минометной мины (82 мм) времен Второй мировой войны.

В частности, житель Сум, копая яму под забор, на территории собственного домовладения обнаружил артснаряд. Опасная находка находилась лишь в 4 м от дома. А на расстоянии 10 м от собственного жилого здания обнаружили минометную мину жители с. Запселье Краснопольского района. По предварительным данным, люди также копали яму уже под фундамент сооружения.

Опасные находки изъяли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Боеприпасы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающим и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.