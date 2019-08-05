«Альянс» получил следующего соперника в кубке Украины Единственный представитель Сумщины липоводолинский «Альянс» снова сыграет дома.

Сегодня, 21 августа, прошла жеребьевка второго предварительного раунда кубка Украины по футболу.

Липоводолинскому «Альянсу» выпало играть против «Чайки» из Петропавловской Борщаговки Киевской области. Игра пройдет во вторник, 27 августа.

«Чайка», как и «Альянс» - дебютант второй лиги, в группе А с 1 очком занимает 9-ое место (из 11). В первом раунде «Чайка» в гостях одолела криворожский «Горняк» 1:0.