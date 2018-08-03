В Сумах пройдет фотовыставка под открытым небом В четверг, 22 августа, в Сумах на Театральной площади развернут фотовыставку.

С 9.30 до 13.30 сумчане смогут увидеть работы сумского фотографа Владимира Семерни, которые он сделал на улицах города.