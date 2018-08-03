В Сумах пройдет фотовыставка под открытым небом

С 9.30 до 13.30 сумчане смогут увидеть работы сумского фотографа Владимира Семерни, которые он сделал на улицах города.
Сумская областная организация Национального союза фотохудожников Украины приглашает на открытие выставки «ФОТОХУДОЖНИК-2018»....
В отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко открылась выставка фотографии «Знакомство с Польшей»....
19 октября в 17:00 в помещении городской галереи состоится открытие выставки сумской фотохудожницы Натальи Говорухиной....
21 сентября в Сумской областной научной библиотеке откроется выставка фотографий «Ух ты!»....
Відкриття виставки американського фотографа-документаліста Брендана Хоффмана «Бразерленд: Війна в Україні» відбудеться 3 серпня о 17.00...