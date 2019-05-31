У Сумах шукають волонтерів на забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» Організатори шукають волонтерів для проведення забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», який пройде 25 серпня.

Про це у Фейсбуці написав Андрій Букін.

«Друзі, нам потрібні волонтери для якісної організації та проведення заходу «Шаную воїнів, біжу за героїв України. Суми».

У кого є можливість та бажання долучитися до нашої команди 25 серпня, пишіть або мені, або комусь з хлопців:

Yason UA

Владислав Діброва

Арсеній Івахник (Arsen Ivakhnyk)

Разом до Перемоги!», - написав він.

Нагадаємо: у вас ще є шанс зареєструватися на пробіг.