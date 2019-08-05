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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36687

В Одессе на пожаре в отеле «Токио стар» погибли сумчанка и ее 10-летняя дочь

Уже опознаны восемь из девяти погибших в «Токио Стар»: среди них мать и 10-летняя дочка из Сум.

Восемь из девяти погибших в результате пожара в отеле «Токио Стар» уже опознаны. Об этом сообщили в полиции, пишет Думская.нет.

Среди погибших — женщина и ее 10-летняя дочь из Сум, молодая пара из Балты Одесской области (17 и 18 лет), двое жителей Киева (23 и 24 года), 60-летний житель Днепра и 73-летняя гражданка Австралийского Союза.

Напомним: пожар произошел в ночь на 17 августа. Кроме погибших, есть 10 пострадавших, среди которых также житель Сум 1981 г.р.

Право Одесса Пожар Токио стар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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