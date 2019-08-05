Ночью в Сумах горела многоэатжка В Сумах спасатели предотвратили масштабный пожар в многоэтажке.

20 августа в 00:45 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в общем коридоре на 3-м этаже, 5-этажного жилого дома по ул. Гетмана Мазепы в областном центре. Сообщение поступило от обеспокоенных жителей, который почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия были направлены дежурные отделения дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что в общем коридоре горят вещи домашнего обихода и мусор на площади до 10 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на 4 квартиры, расположенные рядом.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений в 00:57 возгорание локализовали, а в 01:22 - полностью ликвидировали, не допустив его дальнейшего распространения на значительную площадь.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.