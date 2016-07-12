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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:511015

В Сумах насчитали 34 элитных авто

Местные бюджеты получили почти 850 000 гривен от владельцев VIP-авто.

По информации управления по г. Сумы ГУ ГФС в Сумской области, с начала 2019 года владельцы легковых автомобилей направили в местные бюджеты 842 900 гривен транспортного налога.

В соответствии с ст. 267 Налогового кодекса Украины, начиная с января 2015 года, владельцы ценных автомобилей платят транспортный налог.

Плательщиками указанного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине легковые автомобили элит-класса. Налог на «элитные авто» оплачивается в случае, когда с момента выпуска автомобиля не прошло 5 лет, а средняя рыночная стоимость такого транспортного средства составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного года).

В 2019 году средняя рыночная стоимость составляет 1 564 тысяч 875 гривен (для сравнения: в 2016 году средняя рыночная стоимость составляла 1 033 500 гривен, в 2017 году – 1,2 млн гривен, в 2018 - 1396125 гривен).

Ставка налога составляет 25 000 гривен за каждый легковой автомобиль в расчете на календарный год.

Общество Транспортный налог
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