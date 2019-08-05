Завтра «Альянс» примет в Сумах «Таврию» В пятницу, 23 августа, в Сумах пройдет матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» будет принимать «Таврию Симферополь», которая сейчас базируется в Херсоне. Начало матча в 17.00.

После четырех туров у «Таврии» 3 очка в 4 играх и шестое место, а «Альянса» на очко меньше после трех игр и седьмое место в турнирной таблице группы Б.