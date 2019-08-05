Завтра «Альянс» примет в Сумах «Таврию»

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» будет принимать «Таврию Симферополь», которая сейчас базируется в Херсоне. Начало матча в 17.00.
После четырех туров у «Таврии» 3 очка в 4 играх и шестое место, а «Альянса» на очко меньше после трех игр и седьмое место в турнирной таблице группы Б.
Единственный представитель Сумщины липоводолинский «Альянс» снова сыграет дома....
20 августа липоводолинский «Альянс» сыграл в первом раунде кубка Украины по футболу....
Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе липоводолинский «Альянс» стартует в кубке Украины с домашней игры....
Представители Сумщины порадовали в очередном туре чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
17 августа были сыграны полуфинальные матчи розыгрыша Кубка области....