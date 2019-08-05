Жительница Сумщины «спасла» дочь из полиции за 14 тысяч

Как сообщил вр.и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции Дмитрий Станишевский, к 64-летней женщине на мобильный телефон с неустановленного номера позвонила якобы ее дочь. Заплаканный голос девушки сообщил, что она попала в дорожно-транспортное происшествие, и ей немедленно нужны денежные средства, чтобы избежать уголовной ответственности. На этом звонок оборвался. Обеспокоенная мать в разговоре с незнакомкой вроде бы «узнала» голос дочери. Уже через минуту к женщине в дверь постучал неизвестный ей мужчина и представился работником полиции. Мужчина сообщил анкетные данные дочери заявительницы и попросил женщину вынести деньги. Последняя, не раздумывая, отдала все свои денежные сбережения - 14 000 гривен.
Обман раскрылся, когда женщина связалась с дочерью. Та сообщила, что ни в какое ДТП она попадала, и настояла, чтобы мать немедленно звонила в полицию, ведь, скорее всего, она стала жертвой мошеннических действий неизвестных.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжается установк лица, причастных к преступлению.
Полицейские еще раз обращаются к гражданам - будьте бдительны и не верьте телефонным звонкам незнакомцев. Расскажите родителям, родным и соседям, это поможет уберечь их от неприятностей и помешает обманщикам продолжить свою преступную деятельность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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