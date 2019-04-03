Три сумских гимназии в ТОП-200 школ Украины

В него попали три сумские гимназии. 54-ое место занимает Сумская классическая гимназия, 192-ое – Сумская областная гимназия-интернат для талантливо и творчески одаренных детей, 197-ое – Сумская гимназия № 1.
Национальный исследовательский совет Испании опубликовала новую редакцию международного рейтинга университетов мира Ranking Web of Universities (Webometrics)....
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Во время заседания коллегии облгосадминистрации временно исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Вадим Акперов подчеркнул, что недопустима ситуация, когда в школе учится...
В Сумах начинаются отчеты руководителей учебных заведений перед общественностью по итогам 2018-2019 учебного года....
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