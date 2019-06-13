В больницы Сумщины попали пятеро детей В больницы Сумщины за последние сутки попали пятеро детей.

Так, в реанимационное отделение детской больницы госпитализированы две трехлетние девочки - врачи диагностировали у малышек случайное отравление. В первом случае в поле зрения ребенка попали опрометчиво оставленные взрослыми таблетки, во втором - ребенок попробовала на вкус одно из средств бытовой химии.

Также в отделение интенсивной терапии вчера доставлены двое детей с травмами - у 9-летнего мальчика диагностированы раны живота, в полуторагодовалой девочки - травмы головы. Как выяснили во время соответствующих проверок работники полиции, несчастье произошли во время игр из-за неосмотрительности детей.

Находится в реанимации также доставленный в больницу с острым отравлением 13-летний подросток - по предварительным данным парень пробовал алкоголь.

Сейчас по каждому из этих фактов работники полиции проводят соответствующие проверки, выясняя все обстоятельства и причины событий, которые привели детей на больничные койки. И констатируют: несчастья можно было бы избежать, если бы взрослые уделяли безопасности своих детей более пристальное внимание. Ведь ценой невнимательности часто становится здоровье и даже жизни малышей. Перекинутая ребенком на себя чашка с кипятком, подобранная с пола и проглоченная монетка или элемент питания, открытый ящик с лекарствами или ящик с бытовой химией - все эти опасные моменты родители, опекуны и те, кто ухаживает за ними, должны предусматривать и предварительно устранять, предотвращая таким образом несчастные случаи. Взрослые должны постоянно помнить: маленьким исследователям необходимы не только любовь и уход, но и полная безопасность. Безопасность дома, во время игр на улице, на дороге, в магазине или в любом другом месте. И обеспечить эту безопасность должны сами взрослые. Поэтому лучше убрать от маленьких детей все опасные вещи, а с более взрослыми следует серьезно поговорить, объяснив им все последствия их шалостей и необдуманных поступков.

Будьте внимательными и осторожными, предусмотрительными и заботливыми, и пусть ваши дети растут здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.