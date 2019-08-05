В Сумах произошел пожар возле школы Об этом сообщила директор школы № 12 Ирина Губская.

«Страшная трагедия в Одесской области не обошла и нас. Погибла замечательная девочка, ученица 5-А класса, Довга Валюшка и ее родители. Сегодня похоронили маму. Тело ребенка и отца до сих пор идентифицируют. Большая беда... Страшная смерть... Нет слов...

Это страшные уроки тем должностным лицам, которые закрывает глаза на вопиющие вопросы безопасности людей и подвергает нас опасности. Именно сегодня во дворе школы на месте цветочного павильона загорелся мусор. Скорее всего, те, кто стихийно торгуют под забором, кроме мусора, на стройплощадку бросили еще и окурок. Пожарных вовремя вызвали, пожар потушен. Но в двух метрах от школы наградили еще один курятник из плит OSB (писала уже об этом). Учебный год уже на носу, и действий от руководителей кроме разговоров - никаких! Сколько еще трагедий из-за халатности и жадности человеческой должно произойти, чтобы чиновники поняли, что наибольшей ценностью в государстве ЧЕЛОВЕК!

Нашей солнечной девочке и ее родителям-светлая память…», - написала г-жа Губская в Фейсбуке.