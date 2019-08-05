В Сумах произошел пожар возле школы

«Страшная трагедия в Одесской области не обошла и нас. Погибла замечательная девочка, ученица 5-А класса, Довга Валюшка и ее родители. Сегодня похоронили маму. Тело ребенка и отца до сих пор идентифицируют. Большая беда... Страшная смерть... Нет слов...
Это страшные уроки тем должностным лицам, которые закрывает глаза на вопиющие вопросы безопасности людей и подвергает нас опасности. Именно сегодня во дворе школы на месте цветочного павильона загорелся мусор. Скорее всего, те, кто стихийно торгуют под забором, кроме мусора, на стройплощадку бросили еще и окурок. Пожарных вовремя вызвали, пожар потушен. Но в двух метрах от школы наградили еще один курятник из плит OSB (писала уже об этом). Учебный год уже на носу, и действий от руководителей кроме разговоров - никаких! Сколько еще трагедий из-за халатности и жадности человеческой должно произойти, чтобы чиновники поняли, что наибольшей ценностью в государстве ЧЕЛОВЕК!
Нашей солнечной девочке и ее родителям-светлая память…», - написала г-жа Губская в Фейсбуке.
В Сумах спасатели предотвратили масштабный пожар в многоэтажке....
Уже опознаны восемь из девяти погибших в «Токио Стар»: среди них мать и 10-летняя дочка из Сум....
За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 21 по 23 серпня на переважній території області очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого...
19 августа в 17:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Ломоносова в...
Сегодня, 19 августа, около 17:30 троллейбус №8 «26 школа - Аэропорт» задымился, направляясь к ЦУМу....