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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22311

Луганчанина, которого подозревают в изнасиловании сумчанки, взяли под стражу

Мужчине, которого подозревают в изнасиловании 24-летней сумчанки вблизи о. Чешка, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 октября.

Если его вину докажут, мужчине грозит до 7 лет за решеткой, пишет UA:СУМИ.

Напомним: о том, что девушка стала жертвой нападения, 18 августа в пять утра полицейским сообщил ее брат. Он пояснил, что она возвращалась домой ночью, когда на нее неожиданно напал мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, совершил насилие, после чего отобрал сумочку и убежал.

В полиции сразу открыли уголовное производство по ч.1 ст. 187 «Разбой» и ч.1 ст. 152 «Изнасилование». На розыск преступника был ориентирован весь личный состав Сумского отдела полиции, оперативники управления уголовного розыска областной полиции под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры. Проверялись ранее судимые лица, опрашивались жители близлежащих к месту происшествия домов, изучали видео с установленных уличных камер видеонаблюдения и т.п.

«Одна из камер видеонаблюдения, которая принадлежит частному лицу, зафиксировала молодого человека, который в ночное время находился в районе совершения преступления. Это вызвало определенные подозрения. Его личность установили. Им оказался 24-летний работник одного из ночных кафе города, - говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции, - Разыскали мужчину у его знакомых, где он скрывался. У него изъяли телефон и смартчасы, принадлежащие потерпевшей, после чего доставили в отдел полиции. Выяснилось, что в Сумы он приехал почти год назад, освободившись из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение краж и грабежа. Жил с девушкой. В содеянном сознался».

Задержанный рассказал, что когда увидел одинокую девушку, хотел отобрать у нее деньги, поэтому схватил ее и, угрожая, потянул в сторону озера. Отобрал сумку. Поняв, что значительных средств и золотых изделий и нет, изнасиловал.

Право Изнасилование Мера пресечения
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