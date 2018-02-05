В Сумах снова пугали перевозчиков Сегодня, 21 августа, состоялось совещание с частными перевозчиками заммэра Сум Александра Журбы и руководства управления отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения безопасности при перевозке пассажиров, качество обслуживания пассажиров - особенно лиц с инвалидностью. Во время совещания к перевозчикам доказано содержание письма управления Укртрансбезпекы в Сумской области «Внимание! Август - массовые перевозки».

Также заместитель городского головы попутно напомнил, что вскоре Сумы будут отмечать общегосударственные праздники и День города. Поэтому перевозчикам напомнили о необходимости соблюдения графиков движения, особенно в вечернее время и наладить работу систем GPS-мониторинга автобусов.

Вниманию присутствующих доведена информация, что исполнительный комитет утвердил Правила пользования городским пассажирским транспортом, которыми необходимо руководствоваться при осуществлении перевозки пассажиров.