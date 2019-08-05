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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50223

Сумского прокурора будут судить за взятку в 3,5 тысячи долларов

Государственное бюро расследований вручило обвинительный акт прокурору из Сум, который получил 3500 долларов взятки от обвиняемого.

Первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке сообщила, что обвинительный акт направили в суд.

Как известно, деньги прокурор получил за заключение соглашения о признании виновности, согласно которой обвиняемый получит наказание, не связанное с лишением свободы.

«Следователи Центрального аппарата ГБР во время досудебного расследования установили, что таким образом прокурор намеревался решить свои финансовые проблемы. Схему провернул через адвоката обвиняемого, которому задолжал деньги», - говорится в сообщении.

Преступление квалифицируется по ч. 3 статьи 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, пишет Судебно-юридическая газета.

Право Взятка Взятка прокурора
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