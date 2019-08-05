Сумского прокурора будут судить за взятку в 3,5 тысячи долларов

Первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке сообщила, что обвинительный акт направили в суд.
Как известно, деньги прокурор получил за заключение соглашения о признании виновности, согласно которой обвиняемый получит наказание, не связанное с лишением свободы.
«Следователи Центрального аппарата ГБР во время досудебного расследования установили, что таким образом прокурор намеревался решить свои финансовые проблемы. Схему провернул через адвоката обвиняемого, которому задолжал деньги», - говорится в сообщении.
Преступление квалифицируется по ч. 3 статьи 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, пишет Судебно-юридическая газета.
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