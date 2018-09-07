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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанам перечислили государственную соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банка уже 22 августа 2019 года.

21 августа была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, временную государственную помощь детям, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, пособия по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста по август 2019 (дополнительное начисление).

Общество Соцпомощь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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