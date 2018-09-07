Сумчанам перечислили государственную соцпомощь Средства можно получить в учреждениях банка уже 22 августа 2019 года.

21 августа была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, временную государственную помощь детям, временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, пособия по уходу за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста по август 2019 (дополнительное начисление).