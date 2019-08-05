19-летнего сумчанина, готовившего провокации в Подопригорах, отпустили под домашний арест Сегодня, 21 августа, в Заречном райсуде Сум избрали меру пресечения 19-летнему Константину Лободюку.

Его подозревают в незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины). По словам прокурора, по месту жительства подозреваемого в результате обысков 19 августа сотрудниками СБУ в съемной квартире в Сумах было изъято гранату Ф-1, пишет sumy.today.

Прокурор просил суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Сам Константин Лободюк в судебном заседании заявил, что граната не его. По словам защитника Лободюка, подозрение необоснованно, а ее подзащитному необходимо лечение в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Поэтому адвокат просила отказать в содержании под стражей. Кроме этого, по ее словам, у Лободюка пока применена уже мера пресечения в виде личного обязательства в другом производстве.

Суд постановил назначить Константину Лободюк ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Напомним: 20 августа СБУ сообщила, что на Сумщине Служба безопасности Украины предупредила провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины. Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку, вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей. Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумщины.

Как стало известно, подозрение К. Лободюк по факту этих событий объявили только в одном преступлении - незаконное обращение с оружием, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Кроме подозрения в этом преступлении, пока Константин Лободюк является обвиняемым по ч.2 ст. 15 п.7, ч.2 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений), п.7. ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Речь идет о событии, которое произошло в 2015 году. Тогда в центре Сум парень нанес ножевые ранения двум мужчинам. Для одного из них ранения оказались смертельными. В начале февраля 2018 года Заречный районный суд вынес Константину Лободюк оправдательный приговор, мотивировав свое решение отсутствием состава преступления по заявленным статьям обвинения. Этот оправдательный приговор Сумской апелляционный суд отменил и направил дело на новое рассмотрение. Сейчас ее снова слушают в Заречном районном суде Сум.