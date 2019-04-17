Московский суд оставил в силе арест моряка с Сумщины Богдана Небылицы Сегодня, 21 августа, Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы на продление срока содержания под стражей 13 военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Согласно решению суда, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер, Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока и Сергей Чулиба останутся под стражей до 26 октября 2019 года. Судебное заседание, по ходатайству прокурора, проходило в закрытом режиме. Богдан Небылица – уроженец Шосткинщины.