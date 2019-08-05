В Одесском отеле, где произошел пожар, отдыхала семья из Сумщины Речь идет о супругах и их 10-летней дочке.

На сегодня официально установлена личность погибшей женщины - это 42-летняя жительница Сумской области, родом с Лебединщины. Ее 38-летний муж был госпитализирован с ожогами в больницу. Кроме того, на месте пожара было обнаружено тело ребенка, которое, как подозревает ГУНП в Одесской области, может быть телом 10-летней дочери погибшей женщины и пострадавшего мужчины. Однако состояние, в котором находится тело ребенка, не дает возможности установить личность по внешним признакам, в связи с этим по делу назначают генетическую экспертизу, пишет Sumy.Today.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, сегодня пострадавший мужчина предоставил все необходимые генетические материалы, чтобы установить, его ли ребенок погиб.

Напомним: пожар в гостинице «Токио Стар» произошла в ночь с 16 на 17 августа. Девять человек погибли, еще десять получили ожоги различной степени тяжести. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

По информации пресс-секретаря прокуратуры Одесской области Инны Вербы, вчера владельцу отеля, 1972 года рождения, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Мужчину направили в СИЗО, но он имеет право обжаловать это решение суда в апелляции.