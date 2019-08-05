Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:13143

В Одесском отеле, где произошел пожар, отдыхала семья из Сумщины

Речь идет о супругах и их 10-летней дочке.

На сегодня официально установлена личность погибшей женщины - это 42-летняя жительница Сумской области, родом с Лебединщины. Ее 38-летний муж был госпитализирован с ожогами в больницу. Кроме того, на месте пожара было обнаружено тело ребенка, которое, как подозревает ГУНП в Одесской области, может быть телом 10-летней дочери погибшей женщины и пострадавшего мужчины. Однако состояние, в котором находится тело ребенка, не дает возможности установить личность по внешним признакам, в связи с этим по делу назначают генетическую экспертизу, пишет Sumy.Today.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, сегодня пострадавший мужчина предоставил все необходимые генетические материалы, чтобы установить, его ли ребенок погиб.

Напомним: пожар в гостинице «Токио Стар» произошла в ночь с 16 на 17 августа. Девять человек погибли, еще десять получили ожоги различной степени тяжести. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

По информации пресс-секретаря прокуратуры Одесской области Инны Вербы, вчера владельцу отеля, 1972 года рождения, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без залога. Мужчину направили в СИЗО, но он имеет право обжаловать это решение суда в апелляции.

Право Пожар Токио стар
view counter

По тематике

В Сумах произошел пожар возле школы
Сегодня 16:00

В Сумах произошел пожар возле школы

Об этом сообщила директор школы № 12 Ирина Губская....

Сегодня 14:45

Ночью в Сумах горела многоэатжка

В Сумах спасатели предотвратили масштабный пожар в многоэтажке....

В Одессе на пожаре в отеле «Токио стар» погибли сумчанка и ее 10-летняя дочь
Сегодня 14:36

В Одессе на пожаре в отеле «Токио стар» погибли сумчанка и ее 10-летняя дочь

Уже опознаны восемь из девяти погибших в «Токио Стар»: среди них мать и 10-летняя дочка из Сум....

Вчера 14:10

Увага! На Сумщині прогнозують пожежонебезпечний період

За прогнозом обласного Гідрометцентру, у період з 21 по 23 серпня на переважній території області очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого...

Вчера 12:45

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме

19 августа в 17:23 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Ломоносова в...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.