На Сумщине у границы пограничники нашли парашюты

Информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы. Поэтому возможное направление было усилено дополнительными силами, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевское, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.
Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории России.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности. Также сообщается во взаимодействующие структуры.
Пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили старинные книги....
Пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
Пограничники Сумского пограничного отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
За 850 гривен гражданин Таджикистана пытался избежать административной ответственности....
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на персонал подразделения, в котором служил разоблаченный во взяточничестве сотрудник межрайонного...