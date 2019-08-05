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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине у границы пограничники нашли парашюты

Утром 21 августа в рамках проведения специальной пограничной операции «Граница-2019», пограничники Сумского отряда пресекли попытку перемещения из России парашютов.

Информацию о возможной противоправной деятельности заблаговременно получил участковый инспектор пограничной службы. Поэтому возможное направление было усилено дополнительными силами, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Вскоре, патрулируя участок государственной границы в районе населенного пункта Зноб-Трубчевское, пограничный наряд обнаружил 10 пакетов. Они находились неподалеку от границы.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в них парашюты серии С-5К (спасательные). Товар пытались незаконно переместить из России в Украину. Также при осмотре прилегающей территории пограничники наблюдали такие же пакеты на территории России.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправной деятельности. Также сообщается во взаимодействующие структуры.

Право Пограничники
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