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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4487

Кто из сумчан и почему сегодня без воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые выполняются сегодня и будут требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 31 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ремесленная, 25 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. Ремесленная, 21, ул. Труда, 32 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Интернационалистов, 41, ул. Ильинская, 51/1, ул. Лермонтова, 13 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Горького, 1 (замена кранов холодной воды в квартире), площадь Горького, 6 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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