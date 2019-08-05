Кто из сумчан и почему сегодня без воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые выполняются сегодня и будут требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 31 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ремесленная, 25 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. Ремесленная, 21, ул. Труда, 32 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Интернационалистов, 41, ул. Ильинская, 51/1, ул. Лермонтова, 13 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Горького, 1 (замена кранов холодной воды в квартире), площадь Горького, 6 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире).