В Сумах снова вешают зонтики над Соборной Сегодня, 22 августа, сотрудники КП «Горсвет» снова вешают зонтики над ул. Соборная.

Их вешают перед праздниками – День Независимости и День города. После, вероятно, снимут.

Напомним: первый раз зонтики повесили в в прошлом году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов. В этом году это уже третье пришествие зонтиков – первое было перед Днем защиты детей, затем их закрыли, не снимая, открыли перед Троицей, а перед Днем конституции и Днем молодежи неожиданно сняли. Прогнозировался сильный ветер, поэтому решили не рисковать. Как сообщали в мэрии, планировалось усовершенствование крепления зонтиков.