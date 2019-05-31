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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56457

В Сумах снова вешают зонтики над Соборной

Сегодня, 22 августа, сотрудники КП «Горсвет» снова вешают зонтики над ул. Соборная.

Фото UA:СУМИ

Их вешают перед праздниками – День Независимости и День города. После, вероятно, снимут.

Напомним: первый раз зонтики повесили в в прошлом году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов. В этом году это уже третье пришествие зонтиков – первое было перед Днем защиты детей, затем их закрыли, не снимая, открыли перед Троицей, а перед Днем конституции и Днем молодежи неожиданно сняли. Прогнозировался сильный ветер, поэтому решили не рисковать. Как сообщали в мэрии, планировалось усовершенствование крепления зонтиков.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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