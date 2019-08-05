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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19253

В Сумах выбрали присяжных в деле пожизненного осужденного, которого будут судить за еще одно убийство

21 августа осуществлен отбор трех основных и двух запасных присяжных по делу в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы гражданина С.

Мужчину обвиняют в умышленном убийстве своего коллеги (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений) .

Согласно данным обвинительного акта, события произошли еще в марте 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит человек. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый одолжил у своего коллеги 100 долларов США. Но уже через несколько дней последний потребовал возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него.

Следующее судебное заседание назначено на 29 октября в 13 час. 30 мин.

Напоминаем, что 15 июля 2019 года, в ходе подготовительного судебного заседания, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного производства в отношении него судом присяжных. Учитывая, что санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает возможность назначения наказания в виде пожизненного лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных в составе двух судей и трех присяжных.

Одновременно суд разъясняет, что определение присяжных для судебного разбирательства из числа лиц, внесенных в список присяжных, обеспечивает автоматизированная система документооборота суда. Сначала из списка присяжных программа выбирает 7 присяжных. Всех их приглашают в суд, чтобы выяснить, нет ли оснований, препятствующих привлечению этих граждан в качестве присяжных в конкретном деле. Если после такого отбора присяжных осталось больше чем необходимо, среди них программа выбирает пятерку, из нее, опять же программа, выбирает трех основных и двух запасных, сообщает Заречный райсуд Сум.

Право Присяжные Убийство
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