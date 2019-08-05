Не только Сумы, но и Шостка может оказаться без отопления этой зимой В Сумской ОГА прошло заседание оперативного штаба по проверке готовности Сумской области к работе в отопительном периоде 2019-2020 годов.

Самыми острыми оказались вопросы обеспечения централизованного теплоснабжения жилищного фонда и объектов социально важной сферы в городах Сумы и Шостка.

Так, например, в г. Шостка после завершения отопительного сезона потребителям тепловой энергии не предоставляется услуга по централизованному горячему водоснабжению в течение межотопительного периода, начиная с 2008 года.

Вместе с тем, существует проблемный вопрос о наличии у основного теплоснабжающего предприятия ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» задолженности за использованный природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины» в сумме более 137 млн гривен, что ставит под реальную угрозу своевременное начало и устойчивое прохождение отопительного сезона 2019-2020 лет в г. Шостка.

Сумская облгосадминистрация своевременно обратилась в Кабинет Министров Украины, Минрегион, Минэнергоугля по решению вопроса об уплате задолженности за полученную электрическую энергию в сумме более 54,5 млн грн со стороны ГП «Энергорынок» перед ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт», что в свою очередь дало бы возможность этому предприятию уменьшить задолженность за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины». На сегодня решение этого важного вопроса стоит на контроле правительства.

Ситуацию с отсутствием в г. Шостка с 2008 года централизованного горячего водоснабжения директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации Сергей Луговой объяснил так: «Эта ситуация является следствием отсутствия в городе эффективной и экономически обоснованной схемы теплоснабжения, которая бы предусматривала принятие запланированных действенных мер по обеспечению жилищного фонда и объектов социально важной сферы качественными услугами по централизованному горячему водо снабжению не только в течение отопительного сезона, но и летом. Наряду с этим, органам местного самоуправления возможно целесообразно рассмотреть вопрос финансирования работ по поочередной установке модульных котельных в районах города».

Во время заседания оперативного штаба были обсуждены также вопросы обеспечения жилищного фонда и объектов социально важной сферы качественными услугами по централизованному теплоснабжению в Северной части города Сумы.

АО «Сумское НПО», которое определено по решению исполнительного комитета Сумского городского совета поставщиком услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, с 22 апреля этого года прекратило предоставление потребителям услуги по горячему водоснабжению. Основная причина отсутствия горячей воды - задолженность предприятия перед НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ в сумме свыше 174 млн грн.

Наличие этой задолженности также негативно влияет и на рассмотрение вопроса о получении в НАК «Нафтогаз Украины» следующих номинаций на потребление природного газа в отопительном сезоне 2019-2020 годов.

На сегодня с целью решения указанной проблемы руководство АО «Сумское НПО» при содействии и с участием представителей Сумского горсовета ведет переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности за использованный природный газ.

По словам Дмитрия Живицкого, в городе Сумы существует аналогичная проблема, как и по городу Шостка, о перспективах развития системы централизованного теплоснабжения. Уже более двух лет ненеутверждена Схема теплоснабжения города Сумы в соответствии с законодательством. Именно по своему прямому назначению Схема должна предусматривать меры по надежному обеспечению жилищного фонда и объектов социально важной сферы качественными услугами по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в необходимом количестве, а также учитывать возможность предупреждения возникновения негативных и аварийных ситуаций и диверсификации системы централизованного теплоснабжения областного центра в целом.

«Сумская облгосадминистрация, будучи обеспокоенной ситуацией с централизованным теплоснабжением в городе Сумы, постоянно принимает в пределах полномочий действия и предоставляет содействие по вопросу завершения разработки и согласования Схемы теплоснабжения», - добавил в своем выступлении Сергей Луговой.

По информации заместителя Сумского городского головы Александра Журбы, на сегодня разработчик Схемы (Сумской государственный университет) передал в Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета комплект документации. Также он отметил, что в период до 1 сентября этого года будет завершено окончательное рассмотрение и согласование схемы для дальнейшего ее утверждения исполнительным комитетом Сумского городского совета и в Минрегионе.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что на сегодня нужно направить Схему в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины до 1 сентября для дальнейшего утверждения.

Кстати, по информации органов местного самоуправления, которая была доведена на заседании областного оперативного штаба, что в городе Шостка, что в городе Сумы техническая подготовка внутридомовых систем жилого фонда и объектов социально важной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов в целом продолжается в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и Правил.