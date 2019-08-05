Напраздновалась: на Сумщине остановили пьяную женщину за рулем

На автодороге Н-12 «Сумы-Полтава» в селе Боромля за нарушение ПДД патрульные остановили водителя автомобиля Volkswagen Golf. Женщина, которая сидела за рулем, имела явные признаки алкогольного опьянения. Она рассказала, что праздновала свадьбу знакомых в Ахтырке, а сейчас возвращается домой в областной центр.
В присутствии двух свидетелей водитель прошла освидетельствование, которое зафиксировало у нее 1,31 промилле алкоголя, что более чем в 6 раз превышает допустимую норму.
Инспекторы отстранили ее от управления и составили админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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