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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Напраздновалась: на Сумщине остановили пьяную женщину за рулем

Хорошо отпраздновала свадьбу и села за руль: сумские патрульные обнаружили нетрезвую женщину за рулем иномарки.

На автодороге Н-12 «Сумы-Полтава» в селе Боромля за нарушение ПДД патрульные остановили водителя автомобиля Volkswagen Golf. Женщина, которая сидела за рулем, имела явные признаки алкогольного опьянения. Она рассказала, что праздновала свадьбу знакомых в Ахтырке, а сейчас возвращается домой в областной центр.

В присутствии двух свидетелей водитель прошла освидетельствование, которое зафиксировало у нее 1,31 промилле алкоголя, что более чем в 6 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы отстранили ее от управления и составили админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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