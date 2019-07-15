Сумские таможенники остановили контрабанду сигарет в Черновицкой области В рамках проведения мероприятий операции «Рубеж» пресечена попытка перемещения табачных изделий на сумму около 2,7 млн грн.

В рамках проведения мероприятий операции «Рубеж», в зоне деятельности Черновицкой таможни ГФС, в пункте пропуска «Порубное» таможенного поста «Вадул-Сирет», 21 августа сотрудниками Сумской таможни ГФС и ГУ ГФС в г. Киев пресечена попытка незаконного перемещения табачных изделий, а именно сигарет марки «Мальборо» в количестве 59 950 пачек на общую сумму 2697750 гривен. Товар перемещали с сокрытием от таможенного контроля путем представления органу ГФС, как основания для перемещения, товаросопроводительных документов, содержащих ложные сведения о наименовании товара, а также придания одним товарам вида других.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ведомства.