В Сумах иностранец-игроман напал на казино В Сумах полицейские объявили иностранцу подозрение в совершении разбойного нападения.

Потратив в заведении государственной лотереи все деньги, мужчина решил компенсировать их своеобразным способом - угрожая сотруднице пистолетом, вынес из помещения сейф.

Через несколько минут злоумышленник был задержан работниками частной охранной фирмы, которые и вызвали полицейских.

Правоохранители изъяли пистолет, сейф, а самого иностранца-нарушителя для дачи показаний доставили в отдел полиции. Там выяснили, что ему 33 года, из которых более десяти он живет в Украине. По словам мужчины, весь день и ночь он провел в заведении и потратил все деньги. После чего решил их «возместить». Взял дома пистолет и шапку, которую в дальнейшем использовал как маску для лица и вернулся, чтобы забрать сейф, в надежде, что там будут деньги.

Мгновенная реакция сотрудницы заведения, которая нажала кнопку вызова охраны, помешала злоумышленнику остаться не разоблаченным. Хотя ему удалось вынести из помещения государственной лотереи небольшой по размеру сейф, а вот далеко убежать - нет. Работники охранной фирмы задержали мужчину фактически у соседних с заведением домов.

В Сумском отделе полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Нарушитель задержан в порядке статья 208 УПК Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.