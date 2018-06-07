В Сумах соревновались летние лыжники

I место завоевали воспитанники Сумской областной ДЮСШ «Региональный центр зимних видов спорта», второе - Конотопская ДЮСШ М.Мамиашвили, третье - Шосткинская КДЮСШ «Барса», сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.
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