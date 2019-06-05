Под Сумами на ходу сгорела легковушка

Сообщение в полицию об этом поступило в 17:35, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области. Во время езды в автомобиле 30-летнего жителя произошло возгорание двигателя. По предварительным данным, пострадавших нет. Машина сгорела полностью. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, пишет Панорама.
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