Под Сумами на ходу сгорела легковушка Вечером 21 августа в Николаевке Белопольского района сгорело авто.

Сообщение в полицию об этом поступило в 17:35, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области. Во время езды в автомобиле 30-летнего жителя произошло возгорание двигателя. По предварительным данным, пострадавших нет. Машина сгорела полностью. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, пишет Панорама.