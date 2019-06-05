Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37314

Под Сумами на ходу сгорела легковушка

Вечером 21 августа в Николаевке Белопольского района сгорело авто.

Сообщение в полицию об этом поступило в 17:35, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области. Во время езды в автомобиле 30-летнего жителя произошло возгорание двигателя. По предварительным данным, пострадавших нет. Машина сгорела полностью. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, пишет Панорама.

Право Пожар авто
view counter

По тематике

09.08.2019 14:10

В Тростянце горело авто

В Тростянце спасатели ликвидировали возгорание автомобиля....

В Сумах возле больницы сгорела «семерка»
30.07.2019 19:31

В Сумах возле больницы сгорела «семерка»

Сегодня, 30 июля, на улице 20 лет Победы возле центральной городской больницы загорелся автомобиль ВАЗ 2107....

В Сумах на парковке «Мануфактуры» загорелось авто
26.07.2019 08:45

В Сумах на парковке «Мануфактуры» загорелось авто

25 июля около 20:00 на парковке ТРЦ «Мануфактура» произошло возгорание автомобиля марки «Ауди»....

В Тростянце горел автомобиль
11.06.2019 10:35

В Тростянце горел автомобиль

10 июня в 11:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107 на ул. Подлесной в г. Тростянец....

Как сумские пожарные тушили грузовик
05.06.2019 16:22

Как сумские пожарные тушили грузовик

5 июня в 9:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на трассе возле с. Степановка...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.