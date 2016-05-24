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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00196

На праздничные дни департамент социальной защиты населения меняет график работы

В связи с государственным праздником, Днем Независимости Украины, департамент социальной защиты населения Сумского горсовета меняет график работы.

В пятницу, 23 августа, департамент будет работать до 15:00. Последующие дни, 24, 25 и 26 августа будут выходными.

Со вторника, 27 августа, департамент будет работать по обычному графику.

Общество Департамент социальной защиты населения
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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