На праздничные дни департамент социальной защиты населения меняет график работы

В пятницу, 23 августа, департамент будет работать до 15:00. Последующие дни, 24, 25 и 26 августа будут выходными.
Со вторника, 27 августа, департамент будет работать по обычному графику.
С целью осведомленности граждан по вопросам нового порядка назначения жилищных субсидий специалисты департамента социальной защиты населения проводят широкую информационно-разъяснительную работу,...
С 15 мая департаментом социальной защиты населения изменены условия приема некоторых категорий граждан....
Департамент социальной защиты населения предлагает общественным организациям совместно противодействовать торговле людьми....
Департамент социальной защиты населения обращается к внутренне перемещенным лицам с просьбой ответственно относиться к заполнению документов для назначения пособия....
В порядке перераспределения полномочий, которые произошли в результате реорганизации в структуре городского совета, вновь созданному департамента социальной защиты населения переданы...