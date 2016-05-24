На праздничные дни департамент социальной защиты населения меняет график работы В связи с государственным праздником, Днем Независимости Украины, департамент социальной защиты населения Сумского горсовета меняет график работы.

В пятницу, 23 августа, департамент будет работать до 15:00. Последующие дни, 24, 25 и 26 августа будут выходными.

Со вторника, 27 августа, департамент будет работать по обычному графику.