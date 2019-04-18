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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58104

На Шосткинщине браконьеры убили лося

В минувшие выходные в лесных угодьях, вблизи села Богданка, которые арендует Шосткинское общество охотников и рыболовов (руководитель – Анатолий Лапин), в заповеднике «Богдановский лес» нашли убитым лося.

Об этом информирует журналист Вячеслав Павленко. К сведению, в этом году лося вернули в Красную книгу Украины. "По моим данным полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.2148 УК Украины (Незаконная охота). Также мне известно, что, якобы, есть и «персонажи», которые с ружьем в заповеднике искали свою собаку. Для получения официальной информации относительно возможного браконьерства на Шосткинщине от полицейских, обратился к спикеру областной полиции Сумщины Эльвире Бигановой. Ждем ответа", – сообщает журналист, пишет Шостка.инфо.

Право Браконьерство
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