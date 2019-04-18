На Шосткинщине браконьеры убили лося

Об этом информирует журналист Вячеслав Павленко. К сведению, в этом году лося вернули в Красную книгу Украины. "По моим данным полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.2148 УК Украины (Незаконная охота). Также мне известно, что, якобы, есть и «персонажи», которые с ружьем в заповеднике искали свою собаку. Для получения официальной информации относительно возможного браконьерства на Шосткинщине от полицейских, обратился к спикеру областной полиции Сумщины Эльвире Бигановой. Ждем ответа", – сообщает журналист, пишет Шостка.инфо.
В Сумах полиция и рыбоохранный патруль провели рейд на местном водохранилище....
Совместные рейды полицейских и рыбоохранного патруля стали на Сумщине традиционными. На этот раз в поле зрения правоохранителей попало Биживское водохранилище....
В Тростянецком районе местный житель убил дикую козу и пытался перевезти ее домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....
Патрульные обнаружили мужчин, которые могут быть причастны к браконьерству....
Мужчина занимался незаконным выловом рыбы, к тому же, еще и запрещенными снастями....