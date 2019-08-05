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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34295

День города в Шостке будет выходным

Руководителям предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности и подчиненности, рекомендовано пересмотреть графики работы, установив 3 сентября 2019 г. выходным днем.

Об этом говорится в распоряжении мэра Николая Ноги. Выходной устанавливается в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 280-й годовщине со дня основания города и 76-й годовщины со дня освобождения Шостки и Шосткинского района от фашистских захватчиков.

Торжества пройдут во вторник, 3 сентября, пишет Шостка.инфо.

Общество День города Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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