День города в Шостке будет выходным Руководителям предприятий, учреждений, организаций города, независимо от форм собственности и подчиненности, рекомендовано пересмотреть графики работы, установив 3 сентября 2019 г. выходным днем.

Об этом говорится в распоряжении мэра Николая Ноги. Выходной устанавливается в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 280-й годовщине со дня основания города и 76-й годовщины со дня освобождения Шостки и Шосткинского района от фашистских захватчиков. Торжества пройдут во вторник, 3 сентября, пишет Шостка.инфо.