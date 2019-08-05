День города в Шостке будет выходным

Об этом говорится в распоряжении мэра Николая Ноги. Выходной устанавливается в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 280-й годовщине со дня основания города и 76-й годовщины со дня освобождения Шостки и Шосткинского района от фашистских захватчиков.
Торжества пройдут во вторник, 3 сентября, пишет Шостка.инфо.
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