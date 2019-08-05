В Лебедине похоронили погибшую во время пожара в одесском отеле «Токио Стар» В Лебедине похоронили Анну Довгую, которая вместе с 10-летней дочерью Валей погибла во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар».

Об этом сообщает корреспондент Укринформа. Проститься с женщиной в городе, откуда она родом, пришли как родные Анны, так и неравнодушные к чужому горю граждане, их собралось несколько сотен.

На похоронах не было 38-летнего мужа погибшей Александра, который сейчас из-за сильных ожогов не может передвигаться и находится на лечении в Одесской больнице. После выписки он хочет сам похоронить погибшую дочь, но признается, что для транспортировки тела ребенка из Одессы у него нет денег.

Он рассказал, что они собирались отдохнуть в Затоке, а в гостинице «Токио Стар» решили остановиться на одну ночь.

«Когда начался пожар, я бросился к единственному в коридоре огнетушителю, но вернуться назад уже не успел. Огонь был такой, что я не знаю, как остался жив. Потолок падал, весь пластик капал на меня. Я бежал по горящему пластику и чувствовал, что идти не могу. Больше живыми жену и дочь я не видел», - рассказал после трагедии потерпевший, у которого очень обожженные ноги и вся спина.

Напомним: пожар в одесской гостинице «Токио Стар» произошла в ночь на 17 августа, погибли 9 человек, 10 получили травмы. Среди них Анна и Валентина Довгие (вторую пока не идентифицировали, предстоят генетические исследования).

Владельца отеля Вадима Черного взяли под стражу без права внесения денежного залога. Адвокаты Черного сказали, что на такое решение с суда они будут подавать апелляцию.