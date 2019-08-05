В Сумской СИЗО передали батон с сюрпризом В «Сумском СИЗО» пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

21 августа в «Сумском следственном изоляторе» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, при осмотре передачи, от гражданина Л., для заключенного К., в нарезном батоне, был обнаружен бумажный сверток, заполненный кристаллообразным веществом, внешне похожим на наркотическое средство «Метадон».

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.