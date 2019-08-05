В Сумской СИЗО передали батон с сюрпризом

21 августа в «Сумском следственном изоляторе» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при осмотре передачи, от гражданина Л., для заключенного К., в нарезном батоне, был обнаружен бумажный сверток, заполненный кристаллообразным веществом, внешне похожим на наркотическое средство «Метадон».
По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.
19 августа в «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращены две попытки доставки запрещенных предметов....
В «Конотопском исправительном центре (№130)» предотвращена попытка доставки запрещенных предметов....
Больше тысячи кустов конопли нашли работники Липоводолинского отделения полиции на территории заброшенной товарно-молочной фермы....
Патрульные обнаружили у сумчанина значительное количество, вероятно, наркотических веществ....
Патрульные обнаружили водителя с признаками наркотического опьянения и с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения....