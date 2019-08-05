В Сумах фейковый АТОшник обокрал собаку

На линию 102 обратился мужчина и сообщил, что задержал гражданина, который украл у него пакет с продуктами на улице Герасима Кондратьева.
На месте заявитель рассказал, что ему надо было зайти в магазин, и он привязал свою собаку и оставил возле нее пакет с уже приобретенными продуктами. Вернувшись из магазина, он обнаружил отсутствие пакета. К счастью, его пес взял след и привел прямо к вероятному вору, который шел по улице с пакетом заявителя.
Стражи порядка доставили задержанного гражданина в отдел полиции. Там он предоставил для проверки документы - паспорт гражданина Украины и удостоверение участника боевых действий. Однако, если паспорт соответствовал действительности, то к удостоверению АТО возникло много вопросов. Оно действительно содержало фотографию мужчины, однако было выдано на совсем другое лицо. Во время визуального осмотра стало заметно, что фотография была вклеена и не содержала печати.
В дальнейшем свои объяснения он давал следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.
Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух так называемых воров-гастролеров, которые приехали в г. Конотоп из Черниговской области,...
Происшествие случилось на улице Кузнечной.... 1
Происшествие произошло ночью 13 августа, около 2 часов....
Им оказался ранее судимый местный житель. Металлические люки он побил на куски и в дальнейшем планировал сдать, как металлолом....
С заявлением о краже телефона в полицию обратился житель Бурынского района....