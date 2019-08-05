В Сумах фейковый АТОшник обокрал собаку Патрульные обнаружили у вероятного вора документы с признаками подделки.

На линию 102 обратился мужчина и сообщил, что задержал гражданина, который украл у него пакет с продуктами на улице Герасима Кондратьева.

На месте заявитель рассказал, что ему надо было зайти в магазин, и он привязал свою собаку и оставил возле нее пакет с уже приобретенными продуктами. Вернувшись из магазина, он обнаружил отсутствие пакета. К счастью, его пес взял след и привел прямо к вероятному вору, который шел по улице с пакетом заявителя.

Стражи порядка доставили задержанного гражданина в отдел полиции. Там он предоставил для проверки документы - паспорт гражданина Украины и удостоверение участника боевых действий. Однако, если паспорт соответствовал действительности, то к удостоверению АТО возникло много вопросов. Оно действительно содержало фотографию мужчины, однако было выдано на совсем другое лицо. Во время визуального осмотра стало заметно, что фотография была вклеена и не содержала печати.

В дальнейшем свои объяснения он давал следственно-оперативной группе Сумского отдела полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.