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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские легкоатлеты удачно стартовали на чемпионате Украины

21 августа в Луцке стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике.

В первый день сумские атлеты завоевали несколько медалей.

Уроженка Сум Анна Плотицына в беге 100 м с барьерами стала чемпионкой с результатом 13,10 с. Вслед за ней прибежала сумчанка Оксана Шкурат - 13,17 с.

В секторе тройного прыжка первенствовала студентка СумГУ Анна Красуцкая – 13,66 м.

Уроженец Сум Артем Казбан в беге на 10000 м занял второе место 30:20,21. Представитель Сумской ШВСМ Сергей Марчук стал 4-ым.

Уроженка Шостки Ирина Новожилова в метании молота была второй – 65,34 м.

Студент СумГУ Алексей Поздняков на 400-метровке показал второе время - 47,09 с. Студент СумГУ Евгений Гуцол был 4-ым. Студентка СумГУ Анастасия Брызгина среди женщин также была 4-ой.

Наш Игорь Мусиенко был третьим в толкании ядра - 18,16 м.

Спорт Легкая атлетика
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