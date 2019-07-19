На сумской границе изъяли кофейные капсулы На таможенном посту «Бачевск» сотрудники Сумской таможни задержали мужчину, который пытался незаконно провезти через границу 200 пачек капсул для кофемашины.

Во время осуществления таможенного досмотра транспортного средства, следовавшего в направлении Украины из Российской Федерации, таможенниками выявлено 200 пачек кофейных капсул (по 10 в каждой пачке). Владелец авто - гражданин Украины, не указал в своей таможенной декларации информацию о перемещении указанных кофейных капсул через границу, а также не указал об этом и при устном опросе.

В соответствии со ст. 378 Таможенного кодекса Украины вышеупомянутый товар ограничен к перемещению через таможенную границу и в соответствии с ч.1 ст. 374 Таможенного кодекса подлежит обязательному декларированию.

На правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят и передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.