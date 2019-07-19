На сумской границе изъяли кофейные капсулы

Во время осуществления таможенного досмотра транспортного средства, следовавшего в направлении Украины из Российской Федерации, таможенниками выявлено 200 пачек кофейных капсул (по 10 в каждой пачке). Владелец авто - гражданин Украины, не указал в своей таможенной декларации информацию о перемещении указанных кофейных капсул через границу, а также не указал об этом и при устном опросе.
В соответствии со ст. 378 Таможенного кодекса Украины вышеупомянутый товар ограничен к перемещению через таможенную границу и в соответствии с ч.1 ст. 374 Таможенного кодекса подлежит обязательному декларированию.
На правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят и передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.
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