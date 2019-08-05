Завтра в Сумах финал кубка области по футболу (трансляция)

В решающем поединке встретятся ФК «Тростянец-2» (Тростянец) и ФК «LS Group» (Верхняя Сыроватка). Начало игры в 16:00.
Вход свободный.
Онлайн-трансляция
В пятницу, 23 августа, в Сумах пройдет матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Единственный представитель Сумщины липоводолинский «Альянс» снова сыграет дома....
20 августа липоводолинский «Альянс» сыграл в первом раунде кубка Украины по футболу....
Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе липоводолинский «Альянс» стартует в кубке Украины с домашней игры....
Представители Сумщины порадовали в очередном туре чемпионата Украины по футболу среди аматоров....