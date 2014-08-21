Завтра у Сумах пройде парад вишиванок

Збір - 24 серпня о 18:00 біля Агенції промоції Суми (Соборна, 27).
Приходьте зі своєю сім'єю, друзями чи просто знайомими, одягайте вишиванку та крокуйте разом з нами. Не маєш вишиванки - не біда - бери державний прапор! Ми чекаємо на кожного!
Святкування продовжимо концертною програмою біля ТРЦ «Мануфактура», що розпочнеться о 19:00.
Хедлайнер концерту - гурт "NE ZA BAROM", повідомляє Центр дозвілля молоді.
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