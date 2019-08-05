Под Сумами горела обочина дороги Кто-то поджег обочину напротив дачного кооператива на дороге Нижняя Сыроватка - Старый село.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского райсовета Анна Валевская.

«Мне очень интересно: о чем думают люди, когда такое делают? Что они наводят порядок, спасают мир? На самом деле это огромный вред и опасность! Рядом жилые дома.

Нельзя поджигать мусор или сухостой! Хотите сделать что-то хорошее - возьмите грабли и позагребайте!», - написала она.

Пожарных и полицию уже вызвали, сообщила она.