Под Сумами горела обочина дороги

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского райсовета Анна Валевская.
«Мне очень интересно: о чем думают люди, когда такое делают? Что они наводят порядок, спасают мир? На самом деле это огромный вред и опасность! Рядом жилые дома.
Нельзя поджигать мусор или сухостой! Хотите сделать что-то хорошее - возьмите грабли и позагребайте!», - написала она.
Пожарных и полицию уже вызвали, сообщила она.
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