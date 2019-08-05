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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27338

Под Сумами горела обочина дороги

Кто-то поджег обочину напротив дачного кооператива на дороге Нижняя Сыроватка - Старый село.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского райсовета Анна Валевская.

«Мне очень интересно: о чем думают люди, когда такое делают? Что они наводят порядок, спасают мир? На самом деле это огромный вред и опасность! Рядом жилые дома.

Нельзя поджигать мусор или сухостой! Хотите сделать что-то хорошее - возьмите грабли и позагребайте!», - написала она.

Пожарных и полицию уже вызвали, сообщила она.

Право Пожар Сухостой
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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