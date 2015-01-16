В Сумах получили жилье 17 семей, обманутых «Номак-инвест»

На вручении сертификатов мэр Сум Александр Лысенко пообещал, что недострой «Номак-Инвест» скоро превратится в новостройку. Также глава города заверил, что рядом за счет городского бюджета обязательно возведут новый детский сад.
Напомним: в 2006-2007 годах молодые семьи по программе молодежного жилищного кредитования вложили деньги в строительство дома по ул. Интернационалистов, 35 блок «В». Впрочем, жилья так и не получили: из запланированных 12 этажей застройщик ООО «Номак-инвест» возвел всего четыре. В 2015 году обманутые люди обратились за помощью к городским властям. В декабре того же года городской совет принял решение о расторжении договора аренды земельного участка площадью 4,8115 га (в районе оз. Чеха), заключенного с Сумским региональным управлением государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», а в мае следующего управление капитального строительства и дорожного хозяйства провело конкурс по определению застройщика жилья в районе оз. Чеха на земельном участке ориентировочно площадью 4,4 га, где одним из главных условий было обеспечение жильем инвесторов «Номак-инвеста». Им стала компания «Федорченко».
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