В Сумах патрульные поймали вороватого «Гензеля»

Патрулируя автодорогу Н-07 «Сумы-Юнаковка», инспекторы получили сообщение о совершении кражи в одном из магазинов, в селе Стецковка.
На месте происшествия стражи порядка выяснили, что, разбив окно, неизвестный проник в магазин, где украли алкоголь, сигареты, а также шоколадные батончики. Уже через несколько минут, отрабатывая прилегающую территорию, инспекторы натолкнулись на след предполагаемого правонарушителя. Растерянные шоколадки и пачки сигарет, в нескольких сотнях метров, привели стражей порядка к 22-летнему мужчине. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него похищенное, а также бумажный сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое.
На место происшествия для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного отделения полиции.
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