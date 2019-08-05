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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:291090

В Сумах патрульные поймали вороватого «Гензеля»

Как персонаж из сказки братьев Гримм, сумчанин совершил кражу, а убегая, оставлял за собой «сладкие и табачные следы».

Патрулируя автодорогу Н-07 «Сумы-Юнаковка», инспекторы получили сообщение о совершении кражи в одном из магазинов, в селе Стецковка.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что, разбив окно, неизвестный проник в магазин, где украли алкоголь, сигареты, а также шоколадные батончики. Уже через несколько минут, отрабатывая прилегающую территорию, инспекторы натолкнулись на след предполагаемого правонарушителя. Растерянные шоколадки и пачки сигарет, в нескольких сотнях метров, привели стражей порядка к 22-летнему мужчине. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него похищенное, а также бумажный сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного отделения полиции.

Право Кража
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