Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 23 августа, характер погоды в Сумах не изменится.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 25-27 °С.