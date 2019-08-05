Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 25-27 °С.
Среда и четверг будут жаркими. В пятницу температура снизится, днем возможен небольшой кратковременный дождь, местами грозы, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Сумской областной центр по гидрометеорологии сообщает о прогнозе погоды на Сумщине в ближайшие три дня....