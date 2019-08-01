Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30261

На Сумщине банду грабителей взяли под стражу

По ходатайству Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры взяты под стражу четыре человека, совершивших грабеж.

14 августа в Путивле четверо злоумышленников в вечернее время на автомобиле одного из них приехали в частный дом. Когда хозяин открыл дверь, один из нападавших сразу ударил его кулаком в лицо, после чего пострадавшему приказали не сопротивляться и не мешать. Опасаясь за свою жизнь, хозяин дома мог лишь наблюдать, как грабители выносят из дома его вещи. Преступники забрали у него все ценности, не побрезговали даже мебелью и чугунными батареями.

Уже через два дня сотрудники полиции задержали всех четырех злоумышленников. Задержанным от 31 до 36 лет, трое из них проживают в Бурыни, один - в Путивле. До этого все уже отбывали наказание за различные преступления. Сейчас четырем задержанным сообщено о подозрении по ч.3 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилище). За содеянное им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Грабеж
view counter

По тематике

Сумские копы задержали грабительницу в розыске
12.08.2019 12:30

Сумские копы задержали грабительницу в розыске

К патрульным роты тактико-оперативного реагирования обратились граждане и попросили проверить подозрительных лиц, находившихся возле дома на проспекте Михаила Лушпы, которые...

09.08.2019 14:14

В Сумах золотоискателю дали 4 года за решеткой

Грабитель-рецидивист, который пытался сорвать с прохожей цепочку, проведет за решеткой 4 года....

В Киеве жителя Сумщины задержали за грабеж
09.08.2019 12:40

В Киеве жителя Сумщины задержали за грабеж

Воспользовавшись невнимательностью продавщицы, злоумышленник выхватил из кассы дневную выручку....

05.08.2019 12:35

На Сумщине разбойнику-рецидивисту, напавшему на ребенка, грозит 10 лет за решеткой

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего конотопчанина, который совершил разбойное нападение на несовершеннолетнего....

01.08.2019 15:30

Роменские правоохранители задержали золотоискателя

Злоумышленник сорвал с шеи женщины золотую цепочку и скрылся....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.