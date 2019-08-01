На Сумщине банду грабителей взяли под стражу По ходатайству Путивльского отдела Конотопской местной прокуратуры взяты под стражу четыре человека, совершивших грабеж.

14 августа в Путивле четверо злоумышленников в вечернее время на автомобиле одного из них приехали в частный дом. Когда хозяин открыл дверь, один из нападавших сразу ударил его кулаком в лицо, после чего пострадавшему приказали не сопротивляться и не мешать. Опасаясь за свою жизнь, хозяин дома мог лишь наблюдать, как грабители выносят из дома его вещи. Преступники забрали у него все ценности, не побрезговали даже мебелью и чугунными батареями.

Уже через два дня сотрудники полиции задержали всех четырех злоумышленников. Задержанным от 31 до 36 лет, трое из них проживают в Бурыни, один - в Путивле. До этого все уже отбывали наказание за различные преступления. Сейчас четырем задержанным сообщено о подозрении по ч.3 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилище). За содеянное им грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.