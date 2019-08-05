Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32279

В Конотопе полиция задержала мужчину, который до смерти забил своего собутыльника

Причиной такого поступка стала обычная ссора между мужчинами во время распития спиртных напитков.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратился местный житель и сообщил о смерти младшего брата. Он пояснил, что он пришел домой навеселе, несколько раз падал, а утром оказался мертвым.

Когда правоохранители получили заключение судебно-медицинской экспертизы, то поняли, что причиной смерти стали вовсе не падение или употребление алкоголя - у мужчины были сломаны ребра и ему было нанесено несколько целенаправленных ударов в голову. Где умерший мог получить такие телесные повреждения, брат объяснить не смог.

Однако очень быстро оперативники выяснили, что в тот вечер братья вместе со своим товарищем, который уже довольно длительное время живет с ними, ужинали, распивая спиртное. Во время застолья между пострадавшим и «гостем» возник спор, в ходе которой последний применил кулаки. Он целенаправленно нанес несколько ударов в голову и грудь своей жертвы. В какой-то момент пострадавшему удалось убежать и спрятаться. Вернулся домой он, по словам брата, через несколько часов, когда его обидчик ушел. А на утро от полученных телесных повреждений скончался.

«Для того, чтобы установить место нахождения злоумышленника, нам понадобилось несколько дней, - говорит временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка. - Были приняты ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработаны круг его знакомых, места, где он мог скрываться, и т.п. В результате принятых мер правонарушитель был вычислен и задержан полицейскими в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Следователями ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К слову, злоумышленник уже имеет несколько судимостей за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений. На этот раз ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Убийство
view counter

По тематике

Сегодня 10:19

В Сумах выбрали присяжных в деле пожизненного осужденного, которого будут судить за еще одно убийство

21 августа осуществлен отбор трех основных и двух запасных присяжных по делу в отношении уже осужденного к пожизненному лишению свободы...

Вчера 08:30

На Сумщине двум ворам-гастролерам дали по 3,5 года за решеткой

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении двух так называемых воров-гастролеров, которые приехали в г. Конотоп из Черниговской области,...

20.08.2019 17:19

Конотопчанин купил виртуальный товар за реальные гривны

На этот раз снова «сработала» классическая мошенническая схема - полная предоплата за приобретение товара через Интернет....

Обвиняемому в двойном убийстве сумчанок продолжили содержания под стражей
19.08.2019 16:23

Обвиняемому в двойном убийстве сумчанок продолжили содержания под стражей

Сегодня, 19 августа, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось заседание по обвинению Евгения Тимченко в убийстве двух сумчанок....

16.08.2019 17:32

Конотопчанин заставил полицию искать свое забытое авто

Житель Конотопа, придя утром в свой гараж и увидев, что его автомобиль отсутствует, решил, что ее похитили, и обратился с...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.