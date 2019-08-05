В Конотопе полиция задержала мужчину, который до смерти забил своего собутыльника Причиной такого поступка стала обычная ссора между мужчинами во время распития спиртных напитков.

В дежурную часть Конотопского отдела полиции обратился местный житель и сообщил о смерти младшего брата. Он пояснил, что он пришел домой навеселе, несколько раз падал, а утром оказался мертвым.

Когда правоохранители получили заключение судебно-медицинской экспертизы, то поняли, что причиной смерти стали вовсе не падение или употребление алкоголя - у мужчины были сломаны ребра и ему было нанесено несколько целенаправленных ударов в голову. Где умерший мог получить такие телесные повреждения, брат объяснить не смог.

Однако очень быстро оперативники выяснили, что в тот вечер братья вместе со своим товарищем, который уже довольно длительное время живет с ними, ужинали, распивая спиртное. Во время застолья между пострадавшим и «гостем» возник спор, в ходе которой последний применил кулаки. Он целенаправленно нанес несколько ударов в голову и грудь своей жертвы. В какой-то момент пострадавшему удалось убежать и спрятаться. Вернулся домой он, по словам брата, через несколько часов, когда его обидчик ушел. А на утро от полученных телесных повреждений скончался.

«Для того, чтобы установить место нахождения злоумышленника, нам понадобилось несколько дней, - говорит временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции Андрей Сошка. - Были приняты ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработаны круг его знакомых, места, где он мог скрываться, и т.п. В результате принятых мер правонарушитель был вычислен и задержан полицейскими в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины».

Следователями ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К слову, злоумышленник уже имеет несколько судимостей за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений. На этот раз ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.