На Сумщине поймали браконьеров, застреливших краснокнижного лося в заповеднике 20 минут понадобилось работникам Шосткинского отдела полиции, чтобы обнаружить и задержать охотников, от чьих рук погибла редкое животное, занесенное в Красную книгу Украины.

Речь идет о случае браконьерства, произошедшего на днях возле одного из сел Шосткинского района. Один из местных жителей стал свидетелем того, как на открытую местность вышел лось, пересек небольшую реку в направлении заповедника, и сразу с той стороны послышались несколько выстрелов. Мужчина об увиденном сразу сообщил в полицию на линию «102».

«Мы получили сообщение в 10:02, и уже в 10:15 члены следственно-оперативной группы и группы реагирования патрульной полиции нашего подразделения прибыли на указанное свидетелем место, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Поскольку наши сотрудники хорошо знают местность, тем более - территории, находящиеся под особой охраной закона, и мы вместе с работниками местного лесного хозяйства, которые на первых же минутах присоединились к поискам, быстро перекрыли указанный квадрат и блокировали въезды-выезды из него. И через несколько минут совместными усилиями обнаружили на месте стрельбы двух охотников. Что интересно - эти граждане никак не ожидали столь быстрого «визита» правоохранителей, хотя безусловно знали, что находятся на территории заповедника, где охота категорически запрещена и карается уголовной ответственностью. Что касается стрельбы по редкому животному, то они свою причастность категорически отрицают, хотя, кроме них, никого в данном квадрате мы так и не нашли».

Обоих полицейские пригласили в отделение и опросили. У граждан при себе оказались все необходимые разрешительные документы на охоту пернатой дичи. На месте происшествия, кроме других доказательств охоты, были обнаружены также кровь и следы крупного животного, которое, очевидно, «подранком» отправилось в лесную чащу. Полицейским и егерям понадобилось почти 8 часов, чтобы найти тушу лося и изъять доказательства совершенной незаконной охоты.

Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 248 УК Украины (нарушение правил охоты..., а также незаконная охота в заповедниках..., или охота на зверей, птиц или другие виды животного мира, занесенных в Красную книгу Украины), в рамках которого назначен ряд экспертных исследований, призванных окончательно установить причины и обстоятельства гибели редкого животного. В том случае, если судом будет доказана вина подозреваемых, охотникам грозит штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.